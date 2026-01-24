Sistema Zannini in Provincia le rivelazioni dell' ex vicepresidente Crisci | I nomi delle ditte segnalate sui pizzini

L’indagine sul Sistema Zannini in provincia rivela dettagli emersi dall’ex vicepresidente Crisci, che ha fornito i nomi delle ditte segnalate sui pizzini. La vicenda coinvolge il consigliere regionale Giovanni Zannini e l’ex presidente della Provincia Giorgio Magliocca, evidenziando un intreccio di responsabilità e segnalazioni. Questa scoperta contribuisce a chiarire i contorni di un’inchiesta che indaga su possibili irregolarità e rapporti tra figure politiche e imprese locali.

Destini incrociati quelli del consigliere regionale Giovanni Zannini e dell'ex presidente della Provincia Giorgio Magliocca. Per il primo la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l'arresto, con l'interrogatorio preventivo fissato a inizio febbraio; per il secondo, invece, la procura.

