Siparietto virale | tifoso romanista e Martin tra Boca River e Dybala

Un video condiviso sui social ha catturato l’attenzione di molti: Christian Martin, ex rugbista e tifoso del River Plate, ha coinvolto un giovane tifoso romanista in un dialogo tra battute e passione calcistica. Il siparietto, che mette in evidenza le diverse identità sportive, ha rapidamente fatto il giro del web, evidenziando come la fede per il calcio possa creare momenti di condivisione e spontaneità tra tifosi di squadre opposte.

Siparietto social diventato virale. Christian Martin, ex giocatore di rugby e grande tifoso del River Plate, ha pubblicato un video con protagonista un giovane tifoso romanista, tra battute, identità e fede calcistica. Il dialogo è immediato. “Dale Boca!”, la provocazione del giornalista. La risposta del ragazzo non lascia spazio a dubbi: “River”. E Martin ribatte: “No, Boca! Daniele De Rossi. Forza Roma e dale Boca”. Poi il passaggio su Paulo Dybala: “Va al Boca?”. La replica è secca e ironica: “E vabbè, 6 milioni d’euro prende Dybala”. La chiusura è tutta di Martin, con una frase che accende il dibattito cittadino: “A Roma sono tutti della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Siparietto virale: tifoso romanista e Martin tra Boca, River e Dybala Roma, Dybala al Boca Juniors e l’addio a gennaio: come stanno le coseIl futuro di Paulo Dybala resta un’incognita, con voci di un suo possibile approdo immediato al Boca Juniors. Leggi anche: L'imbarazzante siparietto tra profumi che celebrano la vittoria alle elezioni e il siparietto sulle mogli Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Siparietto #Chivu #Conte a Sky La reazione è diventata virale x.com Fullkrug, il siparietto virale sui social: "Dito rotto Sono tedesco, quindi..." - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.