Sinner vince e trova Darderi ma torna l' incubo crampi | Dolori in tutto il corpo

Jannik Sinner vince ancora agli Australian Open 2026 e vola agli ottavi di finale. Ma tornano le preoccupazioni per le sue condizioni fisiche. Il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri (e i crampi) al terzo turno dello Slam di Melbourne imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in tre ore e 42 minuti di gioco. Agli ottavi Sinner è atteso dal derby azzurro contro Luciano Darderi, che ha eliminato il russo Karen Khachanov in quattro set. La partenza dell'azzurro è quella di sempre: break al secondo game e set in discesa, ma niente, oggi, è come al solito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

