Sinner-Spizzirri all'Australian Open in diretta | in palio gli ottavi contro uno tra Darderi e Khachanov

Segui in diretta la sfida tra Jannik Sinner e Alexander Spizzirri agli Australian Open 2026. La partita, valida per il turno degli ottavi, deciderà l’avversario tra Darderi e Khachanov. Sinner, campione in carica, cerca il suo terzo titolo consecutivo a Melbourne e prosegue il cammino nel prestigioso torneo.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.