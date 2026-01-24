Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta 4-6 | Jannik serve per il secondo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Jannik Sinner e Luca Spizzirri agli Australian Open 2026. Attualmente, Sinner serve per il secondo set con il punteggio di 4-6 nel primo. Un match importante per il campione italiano, che punta a proseguire la sua serie di successi a Melbourne. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati della partita.

Sinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik si riprende il break nel secondo setSinner e Spizzirri si affrontano all’Australian Open 2026 in una sfida valida per il torneo.

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik trova il break e scappa nel secondo setSeguiamo in tempo reale l'incontro tra Jannik Sinner e Luca Spizzirri agli Australian Open 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Elliot Spizzirri all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Spizzirri anticipato stanotte alle 2; Sinner-Spizzirri, quando si gioca agli Australian Open: orario e dove vedere la partita in TV e in streaming; A che ora gioca Sinner contro Spizzirri agli Australian Open: l'azzurro punta gli ottavi di finale.

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik trova il break e scappa nel secondo setSinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it

Sinner-Spizzirri 4-6, 5-2 la diretta: Jannik salva una palla break e vince il quarto game consecutivo. In palio gli ottavi degli Australian OpenVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Questi gli ... ilmessaggero.it

Occhi puntati su Melbourne! Jannik Sinner sfida Spizzirri sabato 24 gennaio non prima delle 2:00 di notte (ora italiana) Io ho già puntato la sveglia! - facebook.com facebook

Origini calabresi, un fratello gemello, va a pesca e gioca a golf: chi è Spizzirri, avversario di Sinner x.com