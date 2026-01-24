Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta 4-6 6-3 | Jannik vince il secondo set chi vince sfida Darderi

Nel torneo degli Australian Open 2026, Sinner affronta Spizzirri in una partita valida per il terzo turno. Dopo il primo set, vinto da Spizzirri 4-6, Sinner si è aggiudicato il secondo 6-3, mantenendo vivo il match. Chi vincerà questa sfida proseguirà nel torneo e affronterà Darderi nel prossimo turno. La sfida rappresenta un momento importante per entrambi i giocatori, tra speranze di avanzamento e obiettivi di prestigio.

Sinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live. Sinner-Spizzirri all'Australian Open, il risultato in diretta 4-6, 3-6: Jannik vince il secondo set. Sinner-Spizzirri all'Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik serve per il secondo set. Vincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Origini calabresi, un fratello gemello, va a pesca e gioca a golf: chi è Spizzirri, avversario di Sinner.

