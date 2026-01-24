Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta 4-6 6-3 | fisioterapista per Jannik

Sinner affronta Spizzirri agli Australian Open 2026 in una partita valida per il torneo. Al momento, il risultato vede Sinner in svantaggio nel primo set, 4-6, e in recupero nel secondo, 6-3. Durante l’incontro, Jannik ha ricevuto assistenza fisioterapica. Seguiamo in diretta gli sviluppi di questa sfida tra il campione in carica, determinato a conquistare il suo terzo titolo consecutivo a Melbourne.

Sinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta: Jannik incassa ancora un break a zero, equilibrioSegui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026.

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik perde il primo setSegui in tempo reale il risultato tra Jannik Sinner e Flavio Spizzirri all’Australian Open 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Elliot Spizzirri all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Spizzirri anticipato stanotte alle 2; Sinner-Spizzirri, quando si gioca agli Australian Open: orario e dove vedere la partita in TV e in streaming; A che ora gioca Sinner contro Spizzirri agli Australian Open: l'azzurro punta gli ottavi di finale.

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6, 6-3: Jannik vince il secondo set, chi vince sfida DarderiSinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it

Sinner-Spizzirri 4-6, 6-3, 1-1 la diretta: Jannik soffre ma riesce a vincere il secondo set. In palio gli ottavi degli Australian OpenVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Questi gli ... ilmessaggero.it

Eurosport Italia. . JANNIK SINNER IN CAMPO! Il numero uno italiano è pronto ad affrontare l'americano Spizzirri per il terzo turno degli Australian Open Chi è sveglio - facebook.com facebook

Origini calabresi, un fratello gemello, va a pesca e gioca a golf: chi è Spizzirri, avversario di Sinner x.com