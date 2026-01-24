Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta 4-6 6-3 6-4 | Jannik vince il terzo set gioco sospeso

Sinner e Spizzirri si affrontano agli Australian Open 2026, con il match in corso e il risultato parziale di 4-6, 6-3, 6-4. Jannik Sinner, già campione in carica, cerca di consolidare il suo percorso verso un possibile terzo titolo consecutivo a Melbourne. La partita è momentaneamente sospesa, e l’esito finale sarà determinato al rientro in campo.

