Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta 4-6 6-3 3-3 | partita ripresa con il tetto chiuso

Al via la sfida tra Jannik Sinner e Andrea Spizzirri agli Australian Open 2026. La partita, attualmente in corso con il punteggio di 4-6, 6-3, 3-3, è stata ripresa con il tetto chiuso a causa delle condizioni atmosferiche. Entrambi i tennisti sono concentrati per proseguire il percorso nel torneo, con Sinner che punta al suo terzo titolo consecutivo a Melbourne.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.