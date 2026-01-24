Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta 4-6 3-6 | Jannik vince il secondo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Jannik Sinner e Andrea Spizzirri agli Australian Open 2026. Dopo il primo set concluso 4-6, Sinner ha vinto il secondo con un punteggio di 3-6, portando la sfida avanti. Questo match rappresenta un momento importante nel percorso del campione, impegnato a difendere il titolo e a consolidare la propria posizione nel torneo di Melbourne.

Sinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.🔗 Leggi su Fanpage.it Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik serve per il secondo setSegui in tempo reale l'incontro tra Jannik Sinner e Luca Spizzirri agli Australian Open 2026. Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik si riprende il break nel secondo setSinner e Spizzirri si affrontano all’Australian Open 2026 in una sfida valida per il torneo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Jannik Sinner - Elliot Spizzirri all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Spizzirri anticipato stanotte alle 2; Sinner-Spizzirri, quando si gioca agli Australian Open: orario e dove vedere la partita in TV e in streaming; A che ora gioca Sinner contro Spizzirri agli Australian Open: l'azzurro punta gli ottavi di finale. Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik serve per il secondo setSinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it Sinner-Spizzirri 4-6, 5-2 la diretta: Jannik salva una palla break e vince il quarto game consecutivo. In palio gli ottavi degli Australian OpenVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Questi gli ... ilmessaggero.it Eurosport Italia. . JANNIK SINNER IN CAMPO! Il numero uno italiano è pronto ad affrontare l'americano Spizzirri per il terzo turno degli Australian Open Chi è sveglio - facebook.com facebook Origini calabresi, un fratello gemello, va a pesca e gioca a golf: chi è Spizzirri, avversario di Sinner x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.