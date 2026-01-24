Sinner i crampi e la svolta contro Spizzirri | Ho avuto fortuna

Jannik Sinner ha raccontato come il caldo e i crampi abbiano influenzato la sua partita contro Spizzirri. Con l’installazione del tetto e un breve riposo, ha trovato la possibilità di recuperare e affrontare il match con maggiore lucidità. La sua esperienza evidenzia l’importanza delle condizioni ambientali nel tennis e la fortuna di alcuni momenti decisivi durante la gara.

(Adnkronos) – "Faceva molto caldo, ho iniziato ad avere i crampi nel terzo set. Sono spariti piano piano, sono stato fortunato quando hanno chiuso il tetto: ci vuole un po' di tempo, ho avuto un po' di riposo e questo mi ha aiutato". Jannik Sinner archivia i crampi e riprende fiato dopo la vittoria nel terzo turno degli Australian Open 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, va agli ottavi dopo il successo in 4 set contro lo statunitense Elliot Spizzirri. Sinner completa la missione in una giornata rovente, caratterizzata da problemi fisici e 'svoltata' dalla chiusura del tetto sul campo della Rod Laver Arena nel match interrotto per 2 volte a causa delle condizioni estreme: il caldo, con la temperatura arrivata a 38 gradi, ha determinato la chiusura del tetto dell'impianto e l'accensione dell'aria condizionata.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Australian Open, Sinner batte Spizzirri e va agli ottavi: «Ho avuto i crampi ma ce l'ho fatta»

Sinner, problemi contro Spizzirri: crampi agli Australian Open

