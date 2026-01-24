Sinner fortunato Spizzirri e la chance della vita agli Australian Open

Elliot Spizzirri ha riconosciuto la bravura e la fortuna di Jannik Sinner dopo la sua vittoria nel terzo turno degli Australian Open. In un commento equilibrato, l’atleta statunitense non ha sollevato polemiche né teorie del complotto, evidenziando semplicemente l'importanza di cogliere le opportunità che si presentano in un torneo di alto livello come questo.

(Adnkronos) – "Sinner è stato bravo e fortunato". Elliot Spizzirri non fa polemiche e non alimenta teorie del complotto dopo la sconfitta contro Jannik Sinner nel terzo turno degli Australian Open. L'americano si è arreso al quarto set, in un match caratterizzato dalla chiusura del tetto nel terzo parziale. Al momento dello 'switch', Sinner era alle prese con i crampi e in grande difficoltà. Su X, molti utenti 'anti-Sinner' giudicano la svolta 'un favore' all'azzurro. In realtà, la chiusura del tetto è avvenuta secondo la heat rule, il protocollo che viene applicato per tutelare la salute degli atleti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

