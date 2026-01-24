Sinner-Darderi il pronostico | il derby italiani vale i quarti di finale

Il match tra Sinner e Darderi, valido per i quarti di finale, rappresenta un importante appuntamento nel circuito. Dopo una vittoria combattuta contro Spizzirri, Jannik Sinner mira a consolidare la propria prestazione e proseguire il cammino nel torneo. Il confronto tra i due italiani offre un’opportunità di crescita e conferma l’interesse crescente verso il tennis nazionale. Un risultato che potrebbe influenzare le prossime fasi della competizione.

Dopo la difficile vittoria contro Spizzirri, il numero due del mondo cerca un altro successo per continuare la caccia al tris Dopo la grande paura nel match contro l'americano Spizzirri, Jannik sarà atteso negli ottavi da un altro derby: stavolta il numero due del mondo dovrà affrontare una delle rivelazioni degli Australian Open, Luciano Darderi. E allora scopriamo pronostico e quote di Sinner-Darderi match in programma lunedì 26 gennaio alle ore 1.00. Ancora una volta il numero due del mondo ha rischiato di abbandonare gli Australian Open per un malore causato dal caldo. Gli attacchi di crampi avevano messo in crisi l'azzurro, battuto nel primo set da Spizzirri che era in vantaggio di 3-1 anche nel secondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

