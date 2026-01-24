Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open, superando Eliot Spizzirri in quattro set. Nonostante le difficoltà nel servizio e nel movimento sul campo, Sinner ha sfruttato gli errori dell’avversario per ottenere la vittoria, in un match condizionato anche dalle alte temperature. Un risultato importante che conferma la sua progressione nel torneo.

Jannik Sinner è agli ottavi di finale degli Australian Open dopo aver battuto Eliot Spizzirri in quattro set e aver sofferto il caldo. Il match infatti è stato interrotto (poi ripreso) per il grado elevato di umidità. Sinner vince, ma soffre il caldo australiano. Athletic scrive: Il due volte campione in carica ha avuto i crampi a metà partita contro il numero 85 del mondo. Con temperature che si avvicinavano a 38°C, Sinner riusciva a malapena a servire e lottava per muoversi in campo. Durante la partita, è stato chiuso il tetto sulla Rod Laver Arena per far uscire dal campo i giocatori, avendo superato il livello di umidità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner contro Spizzirri riusciva a malapena a servire e a muoversi in campo, ma ha giocato sugli errori dell’avversario

