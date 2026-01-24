Durante il terzo turno dell’Australian Open 2026, Jannik Sinner ha affrontato una sfida impegnativa contro Eliot Spizzirri, numero 85 del ranking ATP. La partita, che si è protratta per oltre tre ore, è stata caratterizzata da un iniziale rischio di eliminazione per il tennista italiano, seguito da un sostanziale ribaltamento del risultato. Alla fine, Sinner ha conquistato la vittoria in quattro set, dimostrando determinazione e resistenza.

Jannik Sinner ha rischiato grosso al terzo turno dell’Australian Open 2026 contro Eliot Spizzirri, numero 85 ATP, ma alla fine ha prevalso in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo 3 ore e 42 minuti di partita. Non è stato tanto l’avversario statunitense a mettere in crisi l’azzurro, quanto il caldo torrido di Melbourne, con temperature che hanno toccato i 40 gradi. La giornata era segnata da un forte aumento termico e il torneo aveva anticipato l’inizio dei match per limitare i rischi, ma verso le 14:30 locali è scattata la heat policy: chiusura del tetto sui tre campi principali ( Rod Laver, Margaret Court e John Cain Arena ) e sospensione del gioco su tutti i campi esterni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner che paura! Partita interrotta, poi il ribaltone contro Spizzirri: cosa è successo

