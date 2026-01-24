Sindaco Minneapolis | Via agenti Ice

Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha tenuto un punto stampa alle 19.30 per affrontare le recenti proteste e la morte di un uomo avvenuta oggi, attribuita all'intervento degli agenti dell'Ice. L'incontro mira a fornire chiarimenti sulla situazione e a ribadire l'impegno della città nel garantire sicurezza e rispetto dei diritti di tutti i cittadini.

19.30 Per far fronte alle proteste e alla morte oggi di un uomo per mano degli agenti dell'Ice, il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha tenuto un punto stampa. Ha esortato il presidente Usa Trump a rimuovere subito gli agenti federali dal Minnesota.E ha chiesto di "mettere al primo posto Minneapolis e gli Stati Uniti". Il capo della polizia O'Hara ha fornito dettagli sulla vittima:un uomo 37enne, bianco, con un regolare porto d'armi. Una prima ricostruzione parla di una colluttazione con gli agenti Ice.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migrantiA Minneapolis, durante un'operazione dell'Ice mirata a controlli migratori, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di una donna di 37 anni.

Leggi anche: Minneapolis, uomo ucciso dagli agenti dell'Ice. Il sindaco: "State dalla parte dell'America"

