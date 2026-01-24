Sindaca Salis | La scuola non è più un ascensore sociale il mio ad esempio è stato lo sport Rileggere il concetto di democrazia

All’inizio del ciclo di incontri Democrazia alla prova, ospitato a Palazzo Ducale e promosso dalla Fondazione per la cultura insieme al Forum Diseguaglianze e Diversità, la sindaca di Genova Silvia Salis è intervenuta con un discorso che ha toccato diversi nodi critici della società italiana. Un intervento in cui la scuola, ma non solo, è al centro di una riflessione più ampia sulla qualità della democrazia. Secondo Salis, nel nostro Paese la scuola ha smesso di svolgere il ruolo di leva per il cambiamento sociale. “Io l’ascensore sociale l’ho preso attraverso lo sport”, ha raccontato, sottolineando però come anche l’attività sportiva, oggi, sia sempre meno accessibile.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

