Pochi giorni prima della tragica morte in un incidente a Milano, Simone Bonino aveva condiviso un video in cui scherzava con Samira Lui e Luigi Punzu Pochi giorni prima della morte, avvenuta in un incidente stradale a Milano in corso Sempione il 24 gennaio 2026, Simone Bonino aveva pubblicato

Simone Bonino, pochi giorni prima della morte in un incidente stradale a Milano, aveva postato un video in cui scherzava con Samira Lui e Luigi Punzu Pochi giorni prima della morte, avvenuta in un incidente stradale a Milano in corso Sempione il 24 gennaio 2026, Simone Bonini aveva pubblicato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Simone Bonino nel suo ultimo VIDEO con Samira Lui: "Ha cercato di uccidermi, mi ha infilato un'ape nell'occhio con una manata da pallavolo"

Simone Bonino, chi era il bodyguard morto. Le foto con i vip (da Tyson a Samira Lui), il ricovero del 2024, il suo ruolo a casa GenoveseSimone Bonino, 45 anni, era noto come bodyguard e figura vicina a diverse personalità del mondo dello spettacolo e della criminalità organizzata.

Chi era Simone Bonino, l'ex bodyguard di Alberto Genovese morto in un incidente a Milano, dalla compagna alle foto con Samira Lui al ruolo a Terrazza SentimentoSimone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese, è stato recentemente protagonista di un tragico incidente a Milano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Incidente in corso Sempione con un mezzo Amsa: muore Simone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese; Stretta sui locali dopo Crans-Montana, chiusi tre club a Roma; Milano, ventenne minaccia il suicidio dalla finestra: i carabinieri scoprono un cadavere in casa; Gifuni sarcastico: Magari tornerà al Napoli ed è candidato al Pallone d'Oro.

Milano, grave incidente all’alba tra Bmw e mezzo dei rifiuti: morto bodyguard dei vipIncidente a Milano coinvolge un bodyguard: una Bmw e un mezzo dell’Amsa si scontrano all’alba, mettendo in luce i rischi negli incroci cittadini. notizie.it

Chi era Simone Bonino, il bodyguard dei vip morto in corso Sempione: le foto con Mike Tyson, l'amicizia con Massimo Boldi. Di Genovese disse: «Non mi ero accorto degli abusi»Il 45enne, fondatore nel 2020 della Motion Security di via Salvemini a Milano, aveva otto dipendenti: era punto di riferimento di attori e sportivi. L'ultimo post con l'attore e modello Alex Belli ... milano.corriere.it

Mezzo dei rifiuti travolge un'auto a Milano, morto l'ex bodyguard di Genovese: Simone Bonino aveva 45 anni - facebook.com facebook

Schianto a Milano: muore Simone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese x.com