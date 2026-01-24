simone bonino ha lavorato per me un ragazzo buono affidabile e leale

Simone Bonino, 45 anni, noto ex guardia del corpo di Alberto Genovese, è deceduto questa mattina a Milano in un incidente stradale. È stato investito da un compattatore dei rifiuti in Corso Sempione. Bonino era conosciuto per la sua affidabilità e lealtà, qualità apprezzate anche nel suo lavoro. La sua scomparsa rappresenta una perdita per chi lo aveva conosciuto e stimato.

Simone Bonino, 45 anni, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, imprenditore già condannato per abusi sessuali e violenze avvenuti a Terrazza Sentimento, è morto in un incidente stradale questa mattina a Milano, travolto da un compattatore dei rifiuti in Corso Sempione. Trasportato d’urgenza in ospedale, non ce l’ha fatta. A ricordarlo è Sergio Flores, imprenditore e titolare di un’agenzia investigativa per cui Bonino aveva lavorato in passato, che ne traccia un ritratto personale e professionale. Come ha conosciuto Simone Bonino? "Simone, che io chiamavo Patrick, lo incontrai quando aveva circa 19 anni e si propose per lavorare nella mia agenzia investigativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

