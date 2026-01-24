simone bonino chi era il bodyguard morto le foto con i vip da tyson a samira lui il ricovero del 2024 il suo ruolo a casa genovese

Simone Bonino, 45 anni, era noto come bodyguard e figura vicina a diverse personalità del mondo dello spettacolo e della criminalità organizzata. Tra le sue foto più note, quella con Mike Tyson sul suo profilo Instagram. Recentemente, è stato ricoverato nel 2024, lasciando un vuoto tra amici e colleghi. Il suo ruolo a Casa Genovese e le immagini con vip come Samira Lui sono parte della sua storia pubblica e privata.

Sul suo profilo Instagram, come foto di copertina, campeggia un suo scatto con Mike Tyson. E non è l'unico personaggio pubblico presente: Simone Bonino, l'uomo di 45 anni morto nella notte tra venerdì e sabato a Milano in un tragico incidente tra la sua auto e un mezzo dei rifiuti Amsa, era infatti un bodyguard molto noto nell'ambiente, e che aveva lavorato con tantissimi vip. L'ultima, solo in ordine di tempo, è la diva del momento, Samira Lui, al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna: l'ultimo video postato su Instagram, pochi giorni fa, è proprio con lei. Ma sono decine i personaggi che si sono rivolti a Bonino per i suoi servigi nel campo della sicurezza: da Alex Belli e Delia Duran a Massimo Boldi, da Maria Teresa Ruta a Enzo Paolo Turchi, fino a ex calciatori come Zlatan Ibrahimovic e Zvonimir Boban e showgirl come Eva Henger o Nikita Pelizon. 🔗 Leggi su Leggo.it

