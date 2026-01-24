Simona Ventura e la sua Academy | Noi giovani degli anni ‘80 non temevamo il fallimento Cari ragazzi le sconfitte aiutano

Simona Ventura, attraverso la sua Academy, invita i giovani a considerare le sconfitte come opportunità di crescita. In un contesto di connessione digitale e solitudine, diventa fondamentale sviluppare un modello educativo integrato che unisca scuola, sport e comunità. Un approccio condiviso e coerente può rappresentare una bussola utile per affrontare le sfide di oggi, promuovendo un percorso di formazione che favorisca l’equilibrio tra ambizione e resilienza.

Milano – Connessione digitale e profondo senso di solitudine. La sfida è definire un modello educativo integrato che metta a sistema scuola, sport e comunità i n un’architettura sociale che condivida lo stesso linguaggio e costituisca una bussola. Nei giorni scorsi, alla presenza della sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, è stato il progetto “I valorosi”, ideato per contrastare il bullismo dalla Ventura Academy in collaborazione con l’Uoc Pediatria dell’Ospedale Fatebenefratelli, l’Accademia Europea e l’Associazione Gioia Ets, è stata l’occasione per Simona Ventura di raccontarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

