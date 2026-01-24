SIMONA VENTURA CONDUCE SAN MARINO SONG CONTEST | L’HO SEMPRE DESIDERATO

San Marino RTV annuncia Simona Ventura come conduttrice della finale del San Marino Song Contest, che si terrà il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale 550. La scelta di Ventura, che ha sempre desiderato questa occasione, segna un momento importante per il festival musicale. La serata rappresenta un’opportunità per valorizzare il talento e la musica del contesto sammarinese.

La San Marino RTV, guidata dal Direttore Generale Roberto Sergio, è lieta di annunciare che Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest, in programma il prossimo 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana (RSM) e in diretta sul canale 550. Simona Ventura è una delle figure più riconoscibili e influenti della televisione italiana. Conduttrice, giornalista, regista e produttrice, ha attraversato oltre trent’anni di piccolo schermo reinventandosi più volte e mantenendo una forte identità professionale, fatta di energia, linguaggio diretto e grande capacità di intercettare il pubblico. 🔗 Leggi su Bubinoblog

