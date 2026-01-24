SIMONA VENTURA CONDUCE SAN MARINO SONG CONTEST | L’HO SEMPRE DESIDERATO

Da bubinoblog 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

San Marino RTV annuncia Simona Ventura come conduttrice della finale del San Marino Song Contest, che si terrà il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale 550. La scelta di Ventura, che ha sempre desiderato questa occasione, segna un momento importante per il festival musicale. La serata rappresenta un’opportunità per valorizzare il talento e la musica del contesto sammarinese.

La San Marino RTV, guidata dal Direttore Generale  Roberto Sergio, è lieta di annunciare che  Simona Ventura  sarà la  conduttrice della finale del San Marino Song Contest, in programma il prossimo  6 marzo  al Teatro Nuovo di Dogana (RSM) e in diretta sul canale 550. Simona Ventura è una delle figure più riconoscibili e influenti della televisione italiana.  Conduttrice, giornalista, regista e produttrice, ha attraversato oltre trent’anni di piccolo schermo reinventandosi più volte e mantenendo una forte identità professionale, fatta di energia, linguaggio diretto e grande capacità di intercettare il pubblico. 🔗 Leggi su Bubinoblog

simona ventura conduce san marino song contest l8217ho sempre desiderato

© Bubinoblog - SIMONA VENTURA CONDUCE SAN MARINO SONG CONTEST: “L’HO SEMPRE DESIDERATO”

Simona Ventura conduce San Marino Song Contest 2026San Marino RTV annuncia che Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest 2026, in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana.

Simona Ventura conduce la finale di San Marino Song Contest 2026Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest 2026; San Marino Song Contest 2026: Simona Ventura condurrà la Finale; Simona Ventura conduce San Marino Song Contest 2026; Simona Ventura conduce la finale di San Marino Song Contest 2026.

simona ventura conduce sanA condurre il San Marino Song Contest è Simona Ventura!Gran bella notizia per Simona Ventura. Sarà infatti lei la conduttrice della finale del San Marino Song Contest. L’evento è in programma il 6 marzo presso il Teatro Nuovo di Dogana (RSM) e sarà in ... novella2000.it

simona ventura conduce sanSarà Simona Ventura a condurre la finale del San Marino Song Contest al Teatro NuovoSan Marino Rtv ha scelto Simona Ventura come conduttrice per la finale del San Marino Song Contest, in programma ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.