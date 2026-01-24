Silvagni sottolinea l’importanza di limitare le importazioni dalla Cina, evidenziando le sfide legate alla produzione europea. L’imprenditore Valleverde, dopo due fallimenti, è tornata sul mercato, ma la crescente spesa di produzione in Europa rende i prodotti più costosi per il consumatore. Questa dinamica evidenzia la complessità delle scelte economiche e produttive nel panorama attuale, tra sostenibilità, costi e competitività internazionale.

L’imprenditore: «Valleverde proveniva da due fallimenti ma ora è tornata sul mercato. Produrre in Europa sta diventando troppo costoso per il consumatore medio. I grandi marchi sportivi arrivano direttamente dall’Oriente e sono competitor forti». Fondata negli anni Settanta, Valleverde è uno dei marchi italiani di calzature che meglio rappresentano un’idea di stile accessibile, comfort e continuità industriale. Il 2015 segna una svolta decisiva nella sua storia: l’ingresso nel gruppo Silver1, di proprietà della famiglia Silvagni, dà avvio a un percorso di rilancio e sviluppo che in dieci anni ha riportato il brand a splendere, superando i 30 milioni di euro di fatturato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Silvagni: «Bisogna limitare le importazioni dalla Cina»

Leggi anche: “Finire in carcere? Come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta. Le mascherine dalla Cina? Un trauma”: Irene Pivetti si difende

Leggi anche: Le patate di Viterbo ora sono minacciate dalle importazioni dalla Polonia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Come Importare Macchinari dalla Cina Senza Rischi

“Il Governo ha fatto e continua a fare molto, ma a #Bologna serve un cambio di passo e il ragionamento deve essere strutturale. Non riguarda solo i tornelli, ma è una questione di rispetto per chi indossa la divisa. Bisogna dire a chi riceve spazi pubblici che, se - facebook.com facebook