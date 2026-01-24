Sigarette vendute aggirando il Monopolio e condizioni igienico sanitarie non idonee | chiuso bar a Monza

A Monza, un bar è stato chiuso dalle autorità per aver venduto sigarette in modo irregolare, aggirando il Monopolio e senza rispettare le normative igienico-sanitarie. L’intervento ha evidenziato carenze nelle condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme burocratiche, sottolineando l’importanza di operare nel rispetto delle leggi vigenti per garantire la tutela dei consumatori.

Monza, 24 gennaio 2026 – Molte cose non erano in regola. Sigarette vendute aggirando il Monopolio, condizioni igienico sanitarie; normative burocratiche. Dopo un controllo interforze effettuato l'altra sera, in un bar di Monza in zona Libertà, il locale è stato chiuso. Polizia locale. Nel corso del controllo, la polizia locale di Monza ha accertato il mancato rispetto degli orari di apertura comunicati, risultati difformi rispetto a quelli esposti in vetrina; la mancata esposizione della tabella dei prezzi, la mancata esposizione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

