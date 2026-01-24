Sigarette più care per finanziare la prevenzione | la proposta degli oncologi contro il cancro

Gli oncologi propongono un aumento di almeno 5 euro sul prezzo delle sigarette, destinando le entrate alla prevenzione del cancro, al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e alla ricerca. Questa misura mira a ridurre il consumo di tabacco e a finanziare interventi di contrasto alle malattie oncologiche, contribuendo a un sistema sanitario più efficace e sostenibile.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.