Sigarette più care per finanziare la prevenzione | la proposta degli oncologi contro il cancro
Gli oncologi propongono un aumento di almeno 5 euro sul prezzo delle sigarette, destinando le entrate alla prevenzione del cancro, al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e alla ricerca. Questa misura mira a ridurre il consumo di tabacco e a finanziare interventi di contrasto alle malattie oncologiche, contribuendo a un sistema sanitario più efficace e sostenibile.
Un aumento di almeno 5 euro su ogni pacchetto di sigarette per destinare le risorse alla prevenzione oncologica, al sostegno del Servizio sanitario nazionale e alla ricerca. È questa la proposta lanciata a livello nazionale da un fronte comune della comunità scientifica e del terzo settore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
