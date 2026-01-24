Siamo abbastanza vecchi per non farci entusiasmare troppo dalla meraviglia o farci abbattere dalla miseria | dopo 25 anni i CSI tornano insieme

Dopo 25 anni, i C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti – tornano a esibirsi dal vivo. Con il tour intitolato “In Viaggio”, la band ripropone il proprio repertorio, consolidando un percorso musicale che ha lasciato un’impronta significativa sulla scena italiana. Un’occasione per ascoltare nuovamente un’esperienza artistica riconosciuta per la sua originalità e influenza, offrendo al pubblico un momento di riflessione e condivisione musicale.

Dopo 25 anni i C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti – tornano insieme. “In Viaggio”, titolo di uno dei brani più famosi della band, è il percorso live che riporta sul palco una delle esperienze artistiche più radicali e influenti della musica italiana. Un ritorno che riunisce Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali. Il tour partirà simbolicamente proprio da Marzabotto (luogo fondativo del loro immaginario), per poi attraversare l’Italia tra agosto e settembre, in 6 date. Per Giovanni Lindo Ferretti, l’idea che i C.S. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Siamo abbastanza vecchi per non farci entusiasmare troppo dalla meraviglia o farci abbattere dalla miseria": dopo 25 anni i C.S.I. tornano insieme

