Si è dimesso da sindaco il medico accusato di violenza sessuale su quattro pazienti

Il sindaco di Rivolta d'Adda, Giovanni Sgroi, ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato coinvolto in un procedimento giudiziario per accuse di violenza sessuale su pazienti. Medico di professione, Sgroi si trova attualmente agli arresti domiciliari. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle cariche pubbliche e sulla tutela delle persone coinvolte.

Giovanni Sgroi era sindaco di Rivolta d'Adda. I casi di presunta violenza (per i quali è già partito il processo) in un centro medico del Milanese Giovanni Sgroi si è dimesso da sindaco di Rivolta d'Adda (Cremona). L'uomo, medico di professione, è accusato di violenza sessuale nei confronti di alcune pazienti e si trova agli arresti domiciliari. Il processo a suo carico è iniziato il 12 dicembre 2025. Il caso che ha coinvolto Sgroi è scoppiato nel mese di maggio del 2025 e riguarda presunte violenze sessuali mentre lavorava in un centro medico di Pozzuolo Martesana (Milano). Le indagini, condotte dai carabinieri, erano iniziate l'anno precedente, ed erano partite dalla denuncia di una donna.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Accusato di abusi sessuali. Si dimette il sindaco SgroiL’ex primario ospedaliero è agli arresti domiciliari dallo scorso maggio. Era già stato sospeso dal prefetto. Tra venti giorni il commissariamento. msn.com

Il sindaco Giovanni Sgroi si è dimessoAi domiciliari con l'accusa di violenza sessuale, da ormai otto mesi è sospeso dall'incarico. Lo attende il processo con rito abbreviato il 16 febbraio ... laprovinciacr.it

