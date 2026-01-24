Si dicono atlantisti restano comunisti

Dopo il crollo del Muro di Berlino, alcuni ex comunisti italiani hanno adottato posizioni atlantiste e liberiste, pur mantenendo radici ideologiche comuniste. Questa trasformazione ha suscitato discussioni sulla coerenza e sulle motivazioni di tali scelte, evidenziando il cambiamento di alcuni protagonisti della politica italiana nel contesto internazionale.

Dopo il crollo del Muro di Berlino i comunisti italiani nei loro spericolati trasformismi sono arrivati fino a dirsi atlantisti e liberisti. Ma, fra acrobazie dialettiche e politiche, sono mai davvero cambiati? Hanno mutato continuamente i vestiti (cioè i nomi dei partiti), ma la mentalità, gli schemi ideologici? Sembra di no, vedendo due autorevoli sortite di ieri. Il Foglio ha pubblicato un’intervista a Goffredo Bettini, definito “ideologo dem”, secondo cui «se la Meloni dovesse vincere il referendum avrebbe le condizioni per instaurare una permanente svolta autoritaria». Ed evoca l’immancabile Trump (titolo del Foglio: «Bettini: “Se vincerà, Meloni diventerà come Mussolini a Salò”»). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Si dicono atlantisti, restano comunisti Leggi anche: Sistema Pavia, i giudici dicono no ai sequestri: il Riesame restituisce pc e telefoni solo a Mazza, quelli di Venditti restano in procura per il caso Garlasco Su medicina Bernini si pente. Avevano ragione i «comunisti»Anna Maria Bernini, ministra forzista dell’Università, ha recentemente cambiato idea riguardo alle politiche di accesso a Medicina, dopo aver suscitato numerose polemiche. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Si dicono atlantisti, restano comunisti | Libero Quotidiano.it; La Babele della sinistra sulla politica estera | Libero Quotidiano.it. Mentre quasi tutta Europa - Italia in testa - si è piegata a novanta a Trump, Pedro Sánchez si è rivolto direttamente a Trump senza abbassare di un centimetro la testa. “Essere pro-atlantisti non significa vassallaggio, significa difendere una relazione da pari a p - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.