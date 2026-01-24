Si chiama Japanese Cheesecake perché Biscotti nello Yogurt suonava male | e ha funzionato

La Japanese Cheesecake, conosciuta anche come cheesecake giapponese, ha conquistato molti appassionati grazie alla sua preparazione semplice e alla consistenza soffice. Scegliere un nome accattivante come

Prendi una ricetta facile, dalle un nome carino e il gioco è fatto. Sono tutti pazzi per la Cheesecake Giapponese in questi giorni ma perché è diventata virale?.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

“Japanese cheesecake”, la ricetta giapponese con solo due ingredienti diventa virale su Tiktok. Ecco come si prepara il dolce del momentoLa “Japanese cheesecake” sta conquistando TikTok grazie a una ricetta semplice e veloce, composta da soli due ingredienti: yogurt greco e biscotti.

La cheesecake allo yogurt che nasce socialLa cheesecake allo yogurt che nasce sui social è una variante semplice e versatile, senza bisogno di forno né stampi a cerniera.

