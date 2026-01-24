Sharon Maccanico non ce l’ha fatta | il college conferma la tragedia

La tragica scomparsa di Sharon Maccanico, giovane studentessa irpina, è stata confermata dal college. La ragazza, coinvolta nell’incidente avvenuto sul Monte Maunganui in Nuova Zelanda, non è riuscita a superare le conseguenze di quanto accaduto. La notizia, diffusa nella notte, ha portato tristezza e sgomento tra familiari e amici, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è spenta nella notte la speranza per Sharon Maccanico, la giovane studentessa di origine irpina coinvolta nella tragedia del Monte Maunganui, in Nuova Zelanda. A confermare ufficialmente la sua scomparsa è stato il college da lei frequentato. "Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pak?ranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui», si legge nella comunicazione diffusa dall'istituto alle 3.49 (ora italiana). «Il college è stato in contatto con entrambe le famiglie per esprimere il più sentito cordoglio e aroha, termine maori che indica compassione ed empatia.

