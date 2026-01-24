Sfilata al Pride della discordia | Ormai le scuse non bastano Tutta la giunta alla Via Crucis

La recente sfilata al Pride ha suscitato molte polemiche, evidenziando una crescente richiesta di impegno concreto da parte della giunta. In questo contesto, si propone che sindaca e assessori partecipino alla Via Crucis insieme a don Mauro e don Stefano, come gesto di riconciliazione e rispetto. Un passo importante per dimostrare un impegno reale nel dialogo e nell’inclusione, oltre alle semplici scuse pubbliche.

"Le scuse da sole non bastano, la sindaca e la giunta devono partecipare alla Via Crucis accanto a don Mauro e don Stefano". Una mozione del centrodestra di Lesmo invita Sara Dossola e gli assessori a fare ammenda sul Gay Pride e quella “via Frocis“ che già a settembre aveva scatenato una levata di scudi fra i conservatori e anche qualche malumore di più di un sindaco di centrosinistra che non aveva gradito la novità, annunciata dall’organizzazione all’ultimo minuto. E ora, la stessa organizzazione, Brianza oltre l’arcobaleno, valuta conseguenze legali per il testo presentato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega nel piccolo comune brianzolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Famiglie Arcobaleno, Palestina, il ricordo di Moussa Diarra: è il Tumulto Pride di VeronaCentinaia di persone hanno preso parte al Tumulto Pride a Verona, che nel pomeriggio di sabato ha attraversato le vie del centro storico fino a Piazza Isolo. A guidare il corteo, lo striscione con ... rainews.it

