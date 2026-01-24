Sfiduciato il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio | Comune verso commissariamento

Il Consiglio comunale di Conversano ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Giuseppe Lovascio, portando il Comune verso un possibile commissariamento. La decisione rappresenta un momento significativo nella gestione amministrativa locale, con implicazioni sui prossimi tempi di governo e sulle attività dell’ente. Restano da valutare le conseguenze di questa scelta e le eventuali misure che saranno adottate per garantire la continuità amministrativa.

Il Consiglio comunale di Conversano ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Giuseppe Lovascio. Il provvedimento ha avuto luce verde con 11 voti a favore e 6 contrari. Una decisione che porterà al Commissariamento del Comune in attesa del voto nella prossima primavera.🔗 Leggi su Baritoday.it

Ultimi sette giorni per le dimissioni o meno del sindaco Basile, Comune e Città metropolitana verso il commissariamentoNegli ultimi sette giorni si sono intensificate le discussioni sulla possibile candidatura o dimissioni del sindaco Basile, in un contesto influenzato dalle recenti criticità causate dal ciclone Harry tra la Ionica e la zona sud di Messina.

Salerno verso il commissariamento: fissata la data delle dimissioni del sindacoIn Salerno, le dimissioni del sindaco sono previste nei prossimi giorni, segnando l'inizio del procedimento di commissariamento dell'ente.

