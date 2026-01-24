Sfida tra Napoli e Juventus non solo in campo | duello anche di mercato

La sfida tra Napoli e Juventus si estende anche alle strategie di mercato. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Giovane, il Napoli intensifica i propri sforzi, riaprendo il discorso su Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia. Un’operazione che testimonia l’attenzione della società partenopea nel rinforzare la rosa e mantenere alta la competitività, in un panorama calcistico sempre più dinamico e competitivo.

Il Napoli torna a muoversi con decisione sul mercato e dopo aver chiuso per Giovane, riapre il capitolo di un vecchio obiettivo: quello legato a Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia. Il nome del giovane spagnolo era già stato accostato al club partenopeo durante la scorsa estate, quando i contatti tra le parti si erano protratti a lungo senza però arrivare alla fumata bianca. Oggi, però, lo scenario è cambiato e le esigenze del Napoli rendono questa pista nuovamente attuale e concreta. La società si trova infatti a dover fronteggiare una fase particolarmente delicata della stagione, segnata da una vera e propria emergenza infortuni e da alcune partenze pesanti.🔗 Leggi su Dailynews24.it

