Sette Comuni e un fiume Era più sicuro e pulito | Patto per la prevenzione

PONTEDERA Per un fiume Era più pulito, più sicuro, da vivere e da promuovere sette Comuni della Valdera hanno aderito ad un manifesto d’intenti ‘ Contratto di Fiume Era ’ per avviare un percorso condiviso che riguarda tutte le problematiche e potenzialità del fiume che nasce a Volterra ed entra nell’Arno a Pontedera. "La finalità principale – si legge nel documento che unisce i sette Comuni rivieraschi al fiume Era e quindi Capannoli, Lajatico, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola e Volterra) – che dà avvio al percorso ‘Verso il contratto di fiume Era’ è quella di pervenire a un patrimonio condiviso di conoscenze delle problematiche e delle potenzialità del territorio che si estende lungo tutta l’asta principale del fiume Era, dalla sorgente alla foce, al fine di individuare, programmare, valorizzare e attivare azioni e misure coordinate di prevenzione del rischio idraulico, di gestione delle problematiche legate alla dinamica fluviale, di tutela delle risorse idriche e di valorizzazione delle risorse socio economiche, culturali, paesaggistiche e ambientali presenti nel territorio d’indagine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Patto di ferro tra Comuni. Servizi più efficienti e celeriÈ stata firmata una convenzione tra i Comuni dell'Area Interna della Media Valle del Tevere, con Todi come capofila, per migliorare l'efficienza e la rapidità dei servizi offerti ai cittadini.

