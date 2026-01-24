Sesto l’Aned deve rinviare la posa Pietre d’inciampo perse e poi ritrovate

Sesto, l’Aned comunica che la posa delle pietre d’inciampo prevista per questa mattina è stata rinviata a causa dello smarrimento del pacco da parte del corriere. La data di riprogrammazione, inclusa quella del 7 febbraio, resta ancora da definire. Restiamo aggiornati per comunicazioni future.

Il corriere smarrisce il pacco e così la posa delle pietre di inciampo, prevista per questa mattina, viene annullata e rinviata a data da destinarsi, mentre quella del 7 febbraio si fa incerta. Poi, in serata, il lieto fine: il corriere ritrova il pacco. Una svolta che non consentirà di salvare la cerimonia inizialmente in agenda per oggi, che quindi resta annullata, ma perlomeno consente di salvare quella del 7 febbraio. Succede a Sesto, città Medaglia d’oro alla Resistenza. A darne notizia era stata, ieri, la stessa Aned cittadina. "Con grande rammarico comunichiamo che, per cause non dipendenti dalla nostra volontà, le pietre di inciampo non sono giunte a destinazione perché il corriere Bartolini ha smarrito la spedizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

