Serie D L’Atletico Ascoli torna al Bartolini

L’Atletico Ascoli torna a disputare le proprie partite al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, dopo aver allenato al ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco e aver giocato al comunale di Castel di Lama. La squadra si prepara per la prossima gara di Serie D in un contesto che richiede adattamenti, considerando anche l’occupazione dello stadio ‘Del Duca’ per l’incontro di Serie C tra Ascoli e Perugia.

Si torna al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Per l’Atletico Ascoli è un nuovo cambio di superficie dopo gli allenamenti fatti al ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco, la gara con l’Ancona disputata al comunale di Castel di Lama e le sfide di campionato allo Stadio ‘Del Duca’ domani occupato dal match di Serie C tra Ascoli e Perugia. Un ritorno al passato per la compagine del Patron Graziano Giordani, visto che i campionati precedenti e i primi due di Serie D, sono stati disputati proprio a Monticelli. L’avversario di domani sarà particolarmente ostico da affrontare. Il Termoli, nei due precedenti incontri al ‘Don Mauro Bartolini’ ha sempre vinto per 2-1 e anche nella sfida d’andata di quest’anno i molisani si sono imposti per 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

