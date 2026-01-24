Serie C Union Brescia-Renate 1-2 Primo stop per Corini | gol e highlights

L’Union Brescia di Eugenio Corini interrompe la serie positiva, subendo una sconfitta per 2-1 contro il Renate al Rigamonti. La partita si è conclusa con un risultato che evidenzia la solidità degli avversari, capaci di sfruttare le occasioni decisive. Di seguito, i dettagli della gara, i gol e gli highlights di questa sfida valida per la Serie C.

Si ferma al Rigamonti la corsa dell’Union Brescia di Eugenio Corini, battuta 2-1 da un Renate cinico e ordinato. I biancazzurri pagano due episodi sfavorevoli e una lunga rincorsa, culminata solo nel recupero con il gol di Balestrero, insufficiente però a evitare il primo stop dell’era Corini.La.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

