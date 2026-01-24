Serie C | Brescia che crollo Ravenna tre punti d' oro il Benevento ritenta la fuga

Nella Serie C, il Brescia subisce una sconfitta casalinga contro il Renate, aprendo possibilità per il Lecco di avvicinarsi in classifica. Il Ravenna ottiene tre punti fondamentali, mentre il Benevento tenta di allontanarsi dalla zona alta. La situazione si fa più complessa per le squadre coinvolte, con le dinamiche di classifica ancora molto aperte e da seguire nel corso delle prossime giornate.

Ecco quanto accaduto nel sabato di Serie C. Mercoledì – ricordiamo – l’appuntamento con le semifinali di ritorno di Coppa Italia: Latina-Renate (1-1 all’andata) e Potenza-Ternana (si parte da 1-0 per i lucani). Scivola inaspettatamente in casa il Brescia, rimediando contro il Renate la prima sconfitta della gestione Corini: gli ospiti capitalizzano al meglio ogni occasione (Delcarro su sviluppo di angolo, poi Calì dal dischetto) e ringraziano il migliore in campo, il portiere Nobile, che para qualsiasi cosa e viene infilato da Balestrero solo quando è troppo tardi. Nel cuore della zona playoff, riparte la corsa del Trento che passa con merito sul campo dell'AlbinoLeffe: nel primo tempo Jacopo Pellegrini si fa parare un primo rigore da Di Chiara, nella ripresa l’ex Fossati segna invece dal dischetto, prima del raddoppio del migliore in campo Chinetti (Sali accorcia, ma non c’è stato tempo per completare la rimonta). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

