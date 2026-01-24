Serie A2 Bergamo lunedì la nomina del presidente Anche Morselli esce dal board della società

Lunedì si terrà l’assemblea del consiglio di amministrazione della Blu Basket Bergamo, durante la quale sarà annunciata la nomina del nuovo presidente, in sostituzione di Stefano Mascio, che ha lasciato il suo incarico. Contestualmente, anche Morselli si dimetterà dal consiglio. La riunione rappresenta un passaggio importante per il futuro della società in vista della prossima stagione di Serie A2.

Nella giornata di lunedì il consiglio d’amministrazione della Blu Basket Bergamo si riunirà per ricevere la relazione del presidente Stefano Mascio, dimissionario. A seguire, il Cda provvederà a nominare il nuovo presidente del club: un passaggio che scuote la Gruppo Mascio Bergamo e che arriva subito dopo la vittoria all’overtime contro Verona, guidata da un sontuoso D’Angelo Harrison. Mascio si è presentato in conferenza stampa annunciando la scelta: "Ho scelto di fare un passo indietro e rassegnerò le mie dimissioni immediate". La linea indicata è quella di restare proprietario della squadra, affidando però la presidenza a una figura nuova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Caos Blu Basket, Mascio ha comunicato le dimissioni. Anche Morselli lascia il CdA, Baruffi presidente ad interimIl Blu Basket Bergamo attraversa un momento di incertezza, con le dimissioni del presidente Stefano Mascio e l'uscita di Morselli dal Consiglio di Amministrazione.

Scossone Bergamo: Stefano Mascio annuncia le dimissioni da presidenteScossone in casa Blu Basket Bergamo. Il presidente Stefano Mascio ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di presidente nel corso della conferenza stampa del match ... pianetabasket.com

