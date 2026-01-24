Serie A oggi Lecce-Lazio – Diretta

Oggi, sabato 24 gennaio, si disputa l'incontro tra Lecce e Lazio, valido per la 22ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati un’ulteriore occasione di seguire il campionato italiano. La sfida si svolge in trasferta per la Lazio, che torna in campo dopo le ultime gare, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali nel cammino stagionale.

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 24 gennaio, i biancocelesti affrontano il Lecce – in diretta tv e streaming – in trasferta in uno degli anticipi della 22esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, nona a quota 28 punti, arriva dalla brutta sconfitta contro il Como. Gli uomini di Di Francesco, terzultimi a quota 17, sono invece reduci dalla sconfitta contro il Milan. Nella prossima giornata di Serie A la Lazio ospiterà il Genoa, mentre il Lecce volerà a Torino per sfidare i granata di Baroni.

Live LECCE-LAZIO - SERIE A

serie a oggi lecceLecce-Lazio diretta Serie A: segui la sfida LIVEIl Lecce di Eusebio Di Francesco ospita la Lazio di Maurizio Sarri al Via del Mare nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A: segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it con tutti ... corrieredellosport.it

serie a oggi lecceDove vedere Lecce-Lazio in tv? Dazn o Sky, orarioAllo stadio Via del Mare si affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Lazio di Maurizio Sarri, in occasione della sfida valevole per la 22esima giornata di Serie A. Salentini che navigano nel ... msn.com

