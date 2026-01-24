Serie A Fiorentina-Cagliari 1-2

La Fiorentina è stata sconfitta in casa dal Cagliari con il punteggio di 1-2. Dopo quattro risultati utili consecutivi, i toscani non sono riusciti a mantenere il risultato e hanno ceduto ai sardi, che ora salgono a 25 punti in classifica. La partita si è disputata allo stadio 'Franchi' alle ore 20.15.

20.15 Dopo quattro risultati utili di fila,la Fiorentina cade in casa con il Cagliari Al 'Franchi' 1-2 per i sardi che salgono a 25 punti. Gigliati fermi a 17. Parte bene la Viola, ma Gudmundsson non centra la porta. Si scuote il Cagliari che segna con Kilicsoy (complice Comuzzo),su cross di Palestra (31').Reazione viola, ma Caprile si oppone a Gudmundsson e Piccoli tira fuori. In avvio di ripresa raddoppia Palestra lanciato in contropiede (47'). Ndour evita il tris di Kilicsoy.Ci prova ancora Gudmundsson ma il gol lo trova Brescianini (74').

