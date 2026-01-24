Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 22a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

La 22ª giornata del campionato Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta da Sky Sport e NOW, con partite dal 24 al 26 gennaio. La programmazione include incontri come Lecce-Lazio, Juventus-Napoli e Verona-Udinese, accompagnati da copertura pre e post partita, inviati sui campi e rubriche dedicate. Gli aggiornamenti live saranno disponibili su Sky Sport 24 e sui canali ufficiali, garantendo un'informazione completa e puntuale su ogni match.

Sabato 24 Gennaio alle 20:45 LECCE - LAZIO Domenica 25 Gennaio alle 18:00 JUVENTUS - NAPOLI Lunedi 26 Gennaio alle 20:45 VERONA - UDINESE PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH, INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH. Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 20252026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata). 🔗 Leggi su Digital-news.it

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 22a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)La Serie C Sky WI-FI 202526 torna con la 22ª giornata, disponibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

