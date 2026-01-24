Sergio Bonelli Editore verso il fallimento? Le ragioni della crisi

Analizziamo le cause che hanno contribuito alla crisi di Sergio Bonelli Editore, uno dei principali editori italiani di fumetti. Cercheremo di comprendere i fattori interni ed esterni che hanno influito sulla situazione attuale e di individuare eventuali strategie per il futuro, mantenendo un approccio obiettivo e informativo.

Vediamo quali sono i motivi che hanno portato Sergio Bonelli Editore verso la crisi e quali potrebbero essere le soluzioni. La crisi della Sergio Bonelli Editore sta animando diversi dibattiti sui Social. Tra chi cerca di evidenziare i motivi e chi cerca di avanzare delle proposte di rilancio. Il bilancio 2020 aveva già registrato un netto calo del fatturato da 30,6 a 27,7 milioni di euro, costringendo l'azienda italiana a correre ai ripari con i soliti due ingredienti che si adoperano in questi casi: taglio dei costi e aumento dei prezzi. Basta solo dire che ad aprile 2025 un albo classico come Tex è passato da 4,90 a 5,80 euro, quasi 1 euro in più.

