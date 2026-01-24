Serena Williams sostiene di poter tornare in campo e battere le attuali tenniste di vertice. In questo inizio 2026, un nome ha attirato l’attenzione nel mondo del tennis, nonostante non abbia partecipato agli Australian Open. La sua presenza, anche solo come ipotesi, continua a suscitare discussioni e curiosità tra appassionati e addetti ai lavori.

C’è un nome che, più di ogni altro, ha agitato il mondo del tennis in questo inizio 2026 pur non essendo sceso in campo agli Australian Open. Secondo un’analisi del Telegraph, l’attenzione di Melbourne — e non solo — si è concentrata su Serena Williams: tra segnali, indiscrezioni e ritorni “tecnici” tutt’altro che casuali, l’icona americana è tornata al centro del dibattito su un possibile rientro agonistico che avrebbe del clamoroso (forse neanche troppo, considerando quanto fatto da sua sorella 45enne ndr). Serena Williams può tornare nel circuito, ha effettuato dei test registrati (Telegraph). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Serena Williams pensa che se tornasse riuscirebbe a battere le più forti tenniste attive nel circuito

