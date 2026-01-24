Serata anni ' 90 al Five di Tavagnacco

Il Five di Tavagnacco ospita venerdì 30 gennaio la serata Passion ’90, un evento che celebra le sonorità degli anni ’90. Con la sua Winter Edition, l’evento propone un viaggio musicale dedicato a chi ha vissuto quegli anni, offrendo un’occasione per rivivere atmosfere e brani che hanno segnato un’epoca. Una serata dedicata agli appassionati di musica e nostalgia, in un contesto conviviale e informale.

Passion '90 torna al "Five" di Tavagnacco venerdì 30 gennaio, con la sua oramai consueta Winter Edition, pronta a riportare in pista le sonorità che hanno fatto innamorare intere generazioni. Una serata pensata per chi ha vissuto intensamente gli anni Novanta, per chi li conserva nei ricordi più.

