Serata amara errore mio sostituire Tramoni

Stefano Moreo, autore di una doppietta contro l’Inter a San Siro, ha regalato emozioni ai tifosi di Pisa e ai sostenitori neroazzurri. La sua prestazione ha dimostrato il valore e la determinazione della squadra, anche se l’epilogo della partita è stato segnato da un errore che ha complicato la serata. Un momento di grande intensità che rimarrà nella memoria di chi ha assistito a questa sfida.

Stefano Moreo, autore di una incredibile doppietta contro l'Inter a San Siro, ha fatto sognare, anche se solo per pochi minuti, tutta Pisa e i tifosi neroazzurri. L'attaccante ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta a Milano, sia del bellismo gesto balistico che ha aperto la gara, che del momento della squadra di Gilardino. "Il primo gol? Semplicemente non ho pensato a niente, ho visto che la palla stava arrivando e il portiere fuori. Mi son detto di provare a calciare, era l'unico modo per metterla lì. L'ho presa bene, con il piattone, è partita bene e poi l'ho guardata mentre è rotolata in porta, Sono stato felice di vederla entrare piano piano. Gilardino: "La serata è molto amara, il risultato è difficile. E' un risultato molto ampio per quanto visto nel primo tempo. Non è semplice andare 2-0 qua. L'inerzia è cambiata con il rigore e con il colpo di testa di Canestrelli che poteva valere il 3-3.

