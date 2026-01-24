Sequestri di auto e rifiuti al campo nomadi a Melito dopo i controlli proteste con roghi e blocchi stradali

Nella giornata di ieri, i carabinieri hanno effettuato un intervento presso il campo nomadi di Melito-Scampia, sequestrando 21 veicoli privi di targa e rimuovendo rifiuti pericolosi. L'operazione è stata seguita da proteste con blocchi stradali e incendi. L'intervento si inserisce in una serie di controlli volti a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente nella zona.

Blitz dei carabinieri al campo nomadi di Melito-Scampia, sequestrate 21 auto senza targa e rimossi rifiuti pericolosi. Dopo i controlli, è scoppiata una protesta sulla Circumvallazione esterna, con roghi e blocchi stradali.🔗 Leggi su Fanpage.it

Blitz al campo nomadi, trovate e sequestrate auto senza assicurazioneI carabinieri hanno effettuato un nuovo intervento nel campo nomadi di vicolo Salvi, dove hanno identificato 46 persone, di cui 26 già note alle autorità.

Leggi anche: Roma, auto della polizia locale sott’attacco al campo nomadi di via Salone

