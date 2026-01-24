Separazione delle carriere Vincenzo Maiello | Con il ?sì? processo più giusto e garanzie per tutti i cittadini

Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale all'Università Federico II, spiega le motivazioni del sì al referendum sulla giustizia. La sua analisi si concentra sulla separazione delle carriere e sull'importanza di un processo più giusto e garantista per tutti i cittadini. In questo intervento, vengono illustrate le ragioni che rendono questa riforma significativa nel contesto del sistema giudiziario italiano.

Referendum sulla giustizia, le ragioni del “sì”. Ad illustrarle è l’avvocato Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale all’Università Federico II, che passa ai raggi x le motivazioni di chi si dice contrario ad una riforma che il 22-23 marzo potrebbe introdurre definitivamente una legge di revisione della Costituzione già approvata dal Parlamento. Uno dei punti di forza mossi da chi vi si oppone riguarda una presunta minaccia per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. «È falso - dice Maiello - perché, al contrario, la riforma, oltre a riaffermare l’indipendenza esterna dell’ordine giudiziario nei confronti di ogni altro potere, potenzia l’indipendenza interna del giudice, liberandola dai condizionamenti che derivano dalla comunanza di interessi corporativi con i suoi colleghi che esercitano le funzioni dell’accusa». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

