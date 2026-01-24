Senza glutine e non solo | un esperimento molto particolare per i ragazzi della Cesalpino

Sabato 24 gennaio 2026, presso l’Aula Magna dell’I.C. Cesalpino, gli studenti delle prime classi della scuola media di Arezzo hanno partecipato a un incontro formativo intitolato “A scuola senza glutine: conoscere la celiachia per vivere l’inclusione”. L’iniziativa ha offerto un approfondimento sulla celiachia, promuovendo una maggiore consapevolezza e sensibilità verso le esigenze di chi affronta questa condizione, contribuendo a favorire un ambiente scolastico più inclusivo.

