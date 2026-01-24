Sentimental Value Stellan Skarsgård non voleva fare l’attore Sognavo di diventare diplomatico

Stellan Skarsgård, noto attore svedese, ha condiviso di aver inizialmente desiderato diventare diplomatico anziché intraprendere la carriera artistica. Tra i protagonisti del nuovo film di Joachim Trier, ha spiegato come le sue aspirazioni giovanili siano state diverse da quelle che lo hanno portato nel mondo dello spettacolo, dimostrando come le passioni possano cambiare nel tempo.

L'attore svedese, tra i protagonisti del nuovo film di Joachim Trier, ha spiegato di aver avuto ben altre aspirazioni da giovane prima di entrare nel mondo dello spettacolo. In una recente intervista a W Magazine, Stellan Skarsgård ha confessato di non aver mai avuto l'aspirazione a diventare attore in giovane età. La star svedese, candidato all'Oscar per la miglior interpretazione da non protagonista in Sentimental Value, avrebbe voluto intraprendere un'altra carriera. Il film di Joachim Trier ha ricevuto ben 9 candidature ai premi Oscar tra cui quella al miglior film internazionale rappresentando la Norvegia.

